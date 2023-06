Sky – Onana, l’Inter per meno di 50mln non si siede. Se parte, erede già bloccato

L'Inter per meno di 50 milioni non si siede nemmeno per trattarlo: qualora andasse via, i nerazzurri hanno già bloccato il sostituto

Continuano le voci sul futuro di André Onana. Secondo quanto riporta Sky Sport, per riguarda il futuro del portiere dell'Inter dipenderà dalle offerte: quando Ausilio è stato a Londra per parlare col Chelsea, i Blues non ha concretizzato l'interesse di cui si è parlato tanto. Attualmente dunque il Chelsea è da escludere totalmente; c'è lo United, hanno un gradimento importante per Onana. L'Inter per meno di 50 milioni non si siede nemmeno per trattarlo: qualora andasse via, i nerazzurri hanno già bloccato Vicario.