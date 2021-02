Inter, da Agnelli tre insulti chiari a Conte: eccoli. “Antonio gli ha replicato così”

La Gazzetta dello Sport ricostruisce lo scambio tra il presidente della Juventus e l'allenatore dell'Inter

E' inevitabile che, a più di 24 ore di distanza, non si parli d'altro che dello scontro tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante Juventus-Inter di martedì sera. La Gazzetta dello Sport ricostruisce la posizione dei nerazzurri, che raccontano così quanto pronunciato dal numero uno bianconero nei confronti del tecnico: "L’Inter è convinta che i continui insulti partiti dalla tribuna Juve in direzione Conte siano stati premeditati. Ovvero non frutto dell’adrenalina, neppure seguiti a un episodio in particolare.