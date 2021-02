Inter-Lazio, Conte ritrova tutti: sorpresa in attacco? Inzaghi recupera Luis Alberto

Antonio Conte avrà nuovamente tutti a disposizione per la gara di domenica sera a San Siro contro la Lazio: anche Arturo Vidal

Antonio Conte avrà nuovamente tutti a disposizione per la gara di domenica sera a San Siro contro la Lazio. Anche Arturo Vidal, uscito per una botta al ginocchio nella sfida contro la Fiorentina e out per squalifica in Coppa Italia con la Juventus, va infatti verso il recupero e potrebbe partire dal primo minuto insieme a Brozovic e Barella. Insieme a Vidal, potrebbe rivedersi in attacco Sanchez, anche lui out in Coppa Italia per squalifica, con Conte che potrebbe far riposare uno tra Lukaku e Lautaro Martinez dopo le fatiche delle ultime settimane. Sulle fasce invece Hakimi va verso la conferma, con ballottaggio tra Darmian, Young e Perisic per l'esterno sinistro.