Kanté, l’Inter studia la strada per regalarlo a Conte. Due vie: cessione di un top o tanti esuberi

Il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter è N’Golo Kanté. Conte vuole il centrocampista del Chelsea, lo ha fatto presente alla società, ed è disposto anche a sacrificare uno dei suoi big per poter arrivare a lui.

“N’Golo è un uomo che cambia i destini. Il suo, in primis, trasformando i rifiuti giovanili con una foto con la coppa del Mondo. Ma anche quelli dei club: accadde con il Chelsea di Conte, di cui fu forse il miglior giocatore, o almeno il più importante, nell’ultimo titolo dei Blues (2016-17). Ma avvenne anche col Leicester dei miracoli, un anno prima. Il piccolo francese cambiò la storia loro e di Claudio Ranieri, ma in questo caso la cosa fu reciproca. Il tecnico italiano lo lanciò fra i protagonisti, lo aiutò a migliorarsi e poi lo vide partire per quasi 36 milioni. Oggi il Chelsea ne vuole una cinquantina per cederlo, e l’Inter è disposto a investirli. Conte e la dirigenza sono convinti che potrebbe cambiare anche i destini nerazzurri, anche dopo una stagione con qualche problema fisico ed equivoco tattico che hanno convinto Lampard di poter battere altre strade”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Ora Marotta e Ausilio devono lavorare per mettere insieme il “gruzzolo”: le voci di un interesse del Chelsea per Brozovic, che semplificherebbero l’operazione, al momento non trovano conferme. Ma Epic resta uno dei big sacrificabili di fronte a un’offerta congrua. Una cessione di Skriniar basterebbe da sola ad arrivare a quota 50, altrimenti bisognerà costruire il “tesoretto” con gli altri esuberi o con i “sacrificabili” Godin e Vecino. Cessioni remunerative dei vari Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert insieme permetterebbero di «arrivare a meta», ma è ovviamente la via più tortuosa”, aggiunge il quotidiano.