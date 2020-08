GdS – Skriniar cedibile? Sì, ma serve un’offerta irrinunciabile. E l’Inter pensa allo scambio perfetto

Se la prima scelta per il top player a centrocampo è Kanté, c’è da aggiungere che non è l’unica opzione. Sul taccuino di Marotta e Ausilio sono segnati anche i nomi di Ndombélé del Tottenham e di Thomas dell’Atletico Madrid. Per arrivare a un innesto importante, come detto, bisogna cedere. Se Brozovic è in lista d’uscita, anche Skriniar potrebbe partire dietro una buona offerta.

“Ritenuto importante da staff tecnico e dirigenziale ma comunque cedibile in caso di offerta irrinunciabile. Skriniar vanta tanti ammiratori in giro per l’Europa e se José Mourinho decidesse di trasformare i sondaggi in trattativa concreta, l’Inter allora punterebbe a ricavare il massimo dalla cessione dello slovacco. E quel massimo ha un nome e un cognome: Tanguy Ndombélé, 23 anni, centrocampista francese pagato giusto un anno fa 65 milioni dagli Spurs. Ma a Londra non è andata come tutti si aspettavano e ora Ndombélé è un gioiello con la valigia pronta. Tra Tottenham e Inter sembra in atto una partita a scacchi: nessuno vuole fare il primo passo, ma tutti sanno che uno scambio farebbe felici allenatori e bilanci“, spiega La Gazzetta dello Sport.