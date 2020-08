Kanté+Emerson, l’Inter sogna la maxi-operazione. “Al Chelsea potrebbero andare…”

Ormai è chiaro: è N’Golo Kanté il vero obiettivo prioritario a centrocampo per Antonio Conte. E’ altrettanto chiaro però che l’Inter deve prima fare spazio in rosa e nel bilancio per poter imbastire un’operazione col Chelsea. Oppure, riporta Il Giorno, costruire un maxi-scambio con i Blues: “Nonostante non sia più ritenuto indispensabile, Kanté costa tanto: una cifra che oscilla fra i 50 e i 60 milioni.

Motivo per cui servono sarifici in uscita, soprattutto a centrocampo. A Borja Valero non è stato rinnovato il contratto e rischiano di andar via Gagliardini, Vecino o magari Eriksen. Anche se l’indiziato maggiore sembra essere Marcelo Brozovic. Che potrebbe essere inserito in una maxi-operazione col Chelsea che includerebbe anche Skriniar (nel mirino pure dei due club di Manchester) ed Emerson Palmieri, altro pupillo di Conte”.