Kante, l’ultima novità farebbe felice…Eriksen. Ecco la mediana che sogna Conte per l’Inter

N’Golo Kante è il sogno neanche troppo segreto di Antonio Conte per il nuovo centrocampo dell’Inter. Il centrocampista del Chelsea costa almeno 50 milioni di euro ma i nerazzurri ci proveranno dopo aver completato alcune cessioni. E con Kante, Conte potrebbe anche adottare delle novità tattiche.

“Il bello, per gli interisti, è che Kante ha giocato in una Francia schierata col 3-4-1-2, in cui N’Golo faceva coppia con Rabiot (non il partner più “intenso” su piazza), proteggendo la difesa e rendendo possibile un attacco con Griezmann dietro a Mbappé e Giroud.

Uno scenario che rende possibile ragionare anche su positivi effetti che l’innesto può avere sull’impiego di Eriksen nel 3-4-1-2. Questo però è un passo ulteriore, nei progetti “base” Kanté completa e nobilita il 3-5-2 di cui sarebbe fulcro centrale, con Barella e Vidal ai lati. Con il sardo in ascesa verticale, il cileno guerriero per ogni battaglia e l’uomo-ovunque dai sobborghi di Parigi Conte sarebbe pronto a tutto”, evidenzia la Gazzetta dello Sport.