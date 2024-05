Il difensore francese in forza al Barcellona potrebbe lasciare il Camp Nou in estate e l'Inter è sulle sue tracce

Al Barça hanno capito che dovranno liberarsi di un difensore centrale nella prossima stagione e Koundé, che mantiene il suo desiderio di continuare a giocare al Barça, è uno dei giocatori più importanti. Il francese è molto apprezzato a livello internazionale, anche se non gioca nel suo ruolo abituale ma come terzino destro. Al già noto interesse di Chelsea, PSG e Manchester United, in Italia si aggiungono ora Inter e in Inghilterra Newcastle.