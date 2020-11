Sun – Inter, Lautaro vuole ingaggio quadruplo. Guardiola lo sogna al City: per lui è…

L’Inter e Lautaro stanno da tempo trattando il rinnovo di contratto con l’adeguamento dello stipendio. Dalla Spagna proseguono le voci di un interessamento del Barcellona e anche del Real e rivelano che il Toro si vorrebbe affidare a Jorge Mendes per lasciare il club nerazzurro. Ma anche in Inghilterra seguono con grande attenzione il centravanti. Il Manchester City di Guardiola, infatti, monitora la situazione attorno a Lautaro ed è pronto ad affondare.

Secondo quanto si legge sul Sun, l’Inter dovrà quadruplicare l’ingaggio di Martinez per spegnere l’interesse dei Citizens. Il Toro percepisce ora circa 1,5 milioni di euro netti e ne vorrebbe 8 per firmare il rinnovo con l’Inter. Il club nerazzurro, per il momento, ha proposto il raddoppio del suo stipendio, ma non è stato trovato un accordo. E Guardiola è pronto a inserirsi nella trattativa, il tecnico vede Lautaro come l’erede di Aguero. Con l’Inter sono in programma nuovi incontri per parlare del contratto, ma il Toro non è contento di essere una delle stelle meno pagate della rosa nerazzurra.