Marca – Inter, Lautaro si affida a Jorge Mendes: non sarà il suo agente ma si occuperà di…

Dopo il lungo corteggiamento estivo, Lautaro Martinez non è ancora sparito dai radar del Barcellona. Per l’attaccante dell’Inter più club hanno provato a fare un tentativo, ma l’Inter ha sempre fatto leva sulla clausola rescissoria e sta trattando con il giocatore il rinnovo del contratto.

Secondo quanto si legge sul portale spagnolo Marca, il Toro avrebbe espresso il desiderio di lasciare l’Inter nella prossima stagione. L’argentino vorrebbe un grande club dove poter avere maggiori possibilità di conquistare trofei. Per questo Lautaro starebbe valutando la possibilità di affidare la sua uscita dall’Inter a Jorge Mendes che non sarà il suo agente, ma quello che si occuperà di questo delicato trasferimento.

Yaqué e Zarate, i suoi agenti, continueranno a seguire il centravanti, ma sarà il portoghese a prendere in carico il trasferimento. Nella scorsa sessione la cessione non è andata in porta, ma rimane comunque il desiderio di Lautaro. Col Barcellona l’accordo non è stato trovato per mancanza di liquidità e difficilmente nelle prossime sessione le cose potranno cambiare. La missione di Mendes è quella di trovare un club che possa accontentare le richieste dei dirigenti dell’Inter.