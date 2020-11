Guardiola pazzo di Lukaku, Conte ancora di più. Cessione? All’Inter non ci hanno mai pensato

La prima stagione di Romelu Lukaku all’Inter è stata a dir poco esaltante. Il centravanti ha trascinato la squadra di Conte fino alla finale di Europa League. Numeri importanti quelli del belga, tanto da far muovere Pep Guardiola e il Manchester City, alla ricerca dell’erede di Aguero. Se Guardiola lo sogna, Conte ha faticato tanto per averlo e non vuole lasciarselo scappare. In estate, secondo quanto raccontato dal Telegraph, c’è stato l’assalto del Citizens a Lukaku; il club inglese ha provato a sondare la pista, ma l’Inter ha chiesto oltre 100 milioni di euro.

“Lukaku è un giocatore talmente dominante e decisivo da far crollare anche le certezze della filosofia calcistica di Pep Guardiola, l’uomo della rivoluzione offensiva e profeta del falso 9. Il belga a Guardiola piace tanto e il City aveva recapitato il messaggio ai nerazzurri. Recepito, ma nulla più. Anche perché dalle parti di Appiano nessuno ha mai pensato di poter sacrificare Romelu, per di più dopo una stagione da copertina. Record storico col Belgio e primato di reti realizzate nella singola stagione in carriera: per strappare Lukaku all’Inter ci sarebbe voluta una follia che neanche il ricchissimo sceicco Mansour poteva permettersi in tempi di pandemia e crisi economica”, spiega La Gazzetta dello Sport.