«Le lacrime? Adesso mi verrà tanto da piangere perché abbiamo lavorato tanto, sofferto tanto e ci meritavamo questa allegria. Lo dedico alla mia famiglia che è in Argentina e alla mia famiglia. Ai miei figli cosa posso dire? La cosa più bella che la vita mi ha regalato. Nel calcio si vince e si perde. Ho detto ai ragazzi che era una cosa mai successa vincere uno scudetto nel derby. Dovevamo approfittarne e ora lo stadio è tutto nostro». Lautaro Martinez, dopo la vittoria del derby e dello scudetto è arrivato ai microfoni di DAZN in lacrime. Le sue dichiarazioni sono una dedica per i tifosi e un ringraziamento per chi ha portato l'Inter al trionfo.

«Portare questo grande club a vincere, con questo gruppo è incredibile. I tifosi spingono tanto e lo scudetto è per loro e per i dirigenti. Per le nostre famiglie per le persone che lavorano con noi. Abbiamo cambiato 12 giocatori ed ecco la seconda stella. Siamo nella storia dell'Inter e ora vado a festeggiare. Questa festa non finisce più», ha concluso il capitano dell'Inter.