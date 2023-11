Lautaro, presente e futuro dell’Inter: in arrivo primo incontro per il rinnovo

Il prossimo step, secondo Tuttosport, potrebbe essere un nuovo rinnovo di contratto: "Come a San Sebastian in Champions League. O a Salerno in Serie A. Lautaro Martinez entra in campo e cambia la partita per la sua Inter. All'attaccante argentino bastano una manciata di minuti per essere pericoloso, con Schlager e la traversa che gli negano la gioia del gol. Pochi istanti più tardi però il Toro si presenta sul dischetto, spiazza il portiere rivale e porta in vantaggio i vice campioni d'Europa, trovando così la rete del vantaggio, decisiva per l'1-0 finale e per la qualificazione (l'ultima volta che i nerazzurri avevano centrato gli ottavi con due giornate d'anticipo era addirittura il 2004-05).