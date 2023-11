TS – Lautaro, agente a fine mese a Milano: la nuova base economica per il rinnovo

Nel segno di Lautaro Martinez: l'attaccante argentino sta trascinando l'Inter con un inizio di stagione da assoluto protagonista, in campionato come in Champions League. Già 13 i gol realizzati in 14 presenze , elemento imprescindibile per la formazione nerazzurra. A coronare questo suo rendimento e questo suo attaccamento alla squadra gli varranno presto un nuovo rinnovo di contratto: la volontà comune è quella di proseguire insieme, e a breve inizieranno le contrattazioni.

Così scrive Tuttosport: "Un’Inter che se oggi sogna in grande è grazie ai gol del suo centravanti. Primo posto in classifica con il miglior attacco (27 gol), una difesa granitica (solo 6 i gol subiti) e un rendimento da urlo in trasferta, dove la squadra di Inzaghi ha solo vinto. Il 42% dei gol li ha segnati proprio Lautaro, altra cifra (a rischio di diventare un po’ noiosi) che certifica come, in una squadra costruita con due titolari per ruolo, ci sia soltanto un giocatore impossibile da sostituire senza che il rendimento complessivo non possa risentirne".