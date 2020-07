Inter, Lautaro-Sanchez garanzia di vittoria: con loro in campo solo successi. Lukaku…

L’Inter di Antonio Conte, dopo i successi contro Torino e Spal, si prepara per la sfida dell’Olimpico contro la Roma con l’obiettivo di accorciare ulteriormente il distacco dalla Juventus. Secondo Tuttosport, contro i giallorossi il tecnico interista si affiderà ancora una volta alla coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

GARANZIA – “Tocca ancora a Lautaro e Sanchez. […] Una coppia d’attacco che è quasi un talismano per l’Inter. Con l’argentino e il cileno in campo dal primo minuto l’Inter ha sempre vinto in campionato. È successo con Sampdoria, Brescia, Torino e Spal. E pur non essendo arrivato un successo erano in campo insieme in una delle prestazioni più belle della stagione nerazzurra: il primo tempo di Barcellona in Champions League“.

LUKAKU SCALPITA – “Dopo due partite, Conte dovrebbe riabbracciare tra i convocati Lukaku che ieri ha effettuato quasi tutto l’allenamento in gruppo dopo essere uscito nel finale della partita di Verona a causa di un affaticamento muscolare ed essere rimasto ai box nelle gare con Torino e Spal. Nessuna lesione riscontrata, ma un risentimento che precauzionalmente ha richiesto uno stop vista la mole del giocatore di Anversa che richiede una gestione oculata. In settimana Lukaku ha svolto un paio di allenamenti personalizzati e ieri ha lavorato per la prima volta in gruppo. Dovrebbe volare a Roma con la squadra. La decisione definitiva sarà presa questa mattina. Ma, anche in caso di partenza per la capitale, questa sera all’Olimpico con la Roma Lukaku sarà in panchina“.