LIVE, SPAL-INTER 0-1: rasoiata di Candreva, nerazzurri avanti. La Spal non molla

FERRARA – L’obiettivo è chiaro, contro la Spal serve continuità per tornare secondi in campionato e portarsi a 6 punti dalla Juventus fermata dal Sassuolo ieri a Reggio Emilia. Antonio Conte cambia qualcosa rispetto alla gara contro il Torino inserendo Biraghi, Eriksen e Skriniar. In attacco – assente Lukaku – toccherà di nuovo a Lautaro e Sanchez guidare la manovra offensiva.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-4-2): 25 Letica; 26 Sala, 23 Vicari, 41 Bonifazi, 13 Reca; 11 Murgia, 6 Valdifiori, 14 Dabo, 21 Strefezza; 32 Cerri, 37 Petagna.

A disposizione: 22 Thiam, 65 Meneghetti, 4 Cionek, 7 Missiroli, 10 Floccari, 19 Castro, 27 Felipe, 31 Di Francesco, 40 Tomovic, 66 Salamon, 77 D’Alessandro, 96 Tunjov.

Allenatore: Luigi Di Biagio.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Giua.

Assistenti: Alassio, Gori.

Quarto Uomo: Abbattista.

VAR e Assistenti VAR: Doveri, Di Iorio.

SQUALIFICATI

SPAL:

Inter: Godín (1).