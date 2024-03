"La voglia di Olimpiade appena esternata in patria da Lautaro e Thuram potrebbe infatti creare qualche grattacapo ai nerazzurri, con le punte di diamante che non avrebbero tempo per fare le vacanze prima della prossima stagione, che già si annuncia infernale tra Champions allargata e Mondiale per club al via negli Usa il 15 giugno 2025 per una finale in calendario il 13 luglio", scrive La Gazzetta dello Sport.