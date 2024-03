E' Giacomo Raspadori il nome nuovo per l'attacco dell'Inter della prossima stagione. Oltre a Gudmundsson, infatti, come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo in cima alla lista l'attaccante italiano, che sta trovando poco spazio a Napoli:

"A suo favore c’è sicuramente il passaporto. Da anni, infatti, in casa nerazzurra vengono privilegiati i giocatori nostrani. Pesa, ad esempio, il fatto che non abbiano bisogno di ambientamento, conoscendo la serie A, a differenza degli stranieri alla prima esperienza nel calcio italiano. Raspadori, inoltre, è una certezza della Nazionale: significa che è già abituato a giocare con diversi nerazzurri, visto che il contingente più consistente in azzurro lo fornisce proprio l’Inter. Peraltro, con i suoi 24 anni appena compiuti, l’attaccante di Bentivoglio è ancora in una fase di crescita della sua carriera, con mezzi evidentemente ancora da scoprire e da far esplodere".