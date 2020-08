Inter, nuovo prestito per Lazaro. Il Moenchengladbach sta per chiudere: riscatto sui 20 milioni

Il futuro di Valentino Lazaro potrebbe essere di nuovo in Bundesliga. Dopo l’acquisto nella scorsa estate dall’Hertha Berlino, l’Inter lo ha girato in prestito in inverno al Newcastle e ora l’esterno austriaco cerca una nuova sistemazione. Sulle sue tracce è molto forte l’interesse del Borussia Moenchengladbach. Secondo quanto si legge su Kicker, i tedeschi sarebbero molto vicini a definire l’affare con l’Inter.

Secondo il portale tedesco, Lazaro dovrebbe passare al Moenchengladbach in prestito per un anno con un’opzione per l’acquisto fissata a poco meno di 20 milioni di euro. A spingere per il suo arrivo è il tecnico dei tedeschi Marco Rose che conosce bene l’austriaco per averlo allenato al Salisburgo. Già nella scorsa estate i tedeschi si erano inseriti nella trattativa, ma l’Inter era stata più veloce a trovare un accordo con l’Hertha.