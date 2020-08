In Germania: “Inter, Lazaro ad un passo dal Gladbach. Nei prossimi giorni le visite”

Valentino Lazaro è pronto al ritorno in Germania. Dopo una stagione tra Inter e Newcastle, il terzino austriaco è ora ad un passo dal Borussia Monchengladbach. Secondo le informazioni raccolte dal portale tedesco Fohlen Hautnah, infatti, il classe ’96 dovrebbe sostenere le visite mediche nei prossimi giorni per concludere in modo positivo l’affare, per poi recarsi al campo di allenamento del Gladbach per conoscere i nuovi compagni. La formula d’acquisto, invece, non è ancora nota ufficialmente, ma dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto.