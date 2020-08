Tornato a Milano dopo il prestito al Newcastle, Valentino Lazaro è già con le valigie in mano. Sì, perché il terzino dell’Inter è pronto per una nuova avventura in Germania, al Borussia Mönchengladbach. Lo conferma anche Alfredo Pedullà, che svela le possibili cifre dell’affare: “Lazaro–Borussia Moenchengladbach: tutto confermato, si può chiudere in pochi giorni. Riscatto a 20 o qualcosa in più”, scrive.