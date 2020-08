Inter, hai un super Lukaku. Gds: “Arrivava per far dimenticare Icardi e dopo dodici mesi…”

L’8 agosto 2019 Romelu Lukaku firmava il suo contratto con l’Inter. Un anno dopo il bomber belga è il vero insostituibile della squadra di Conte arrivato già a quota 30 gol stagionali. “Arrivava per far dimenticare Mauro Icardi e dopo dodici mesi lunghissimi, eccolo qua sulle tracce di miti interisti come Milito, Ronaldo, Eto’o, tutti capaci di arrivare e/o superare i 30 gol in una sola stagione, e ancora in corsa per alzare un trofeo che da queste parti manca dal 2011“, spiega la Gazzetta dello Sport. “Lukaku ha garantito sempre un livello altissimo e con il Bayer proverà a superare proprio Milito, che nell’anno del Triplete si fermò a 30. Un’altra star che può essere scavalcata da Big Rom è Alan Shearer: l’attaccante inglese con il Newcastle nel 2005 si è fermato a 8 partite consecutive di Europa League in gol“.

(Gazzetta dello Sport)