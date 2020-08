Inter, Lukaku aggancia Milito: 30 gol in stagione. E in Europa League è una sentenza

Ancora una volta Romelu Lukaku trascina l’Inter: l’attaccante belga ha sbloccato l’incontro contro il Getafe, mettendo a segno il trentesimo gol stagionale e raggiungendo un monumento nerazzurro come Diego Milito. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre il suo particolare feeling con l’Europa League: “L’ultimo a tagliare questo traguardo al primo anno a Milano era stato un certo Milito, nell’anno del triplete. Grazie al belga, a bersaglio in Europa League per l’ottavo match di seguito, Conte può sognare in grande“.