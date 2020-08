Inter, la coppia Lukaku-Lautaro può fare la differenza: 2 dati su tutti. Nessuno…

Nessuno ha una euro-coppia come Lautaro-Lukaku. In due hanno 49 reti, il Manchester United è secondo a 45, dietro c’è il Wolverhampton a quota 43. “Chi sognava di rivedere la Lu-La ad altezza Champions League non è rimasto deluso. Il gol in coppia manca ancora, ma in Europa adesso Lukaku e Lautaro possono davvero fare la differenza. Due dati su tutti: segnano da 8 partite europee consecutive e sono la coppia di attaccanti che ha fatto più reti stagionali tra quelle ancora in corsa nel torneo in Germania“, sottolinea la Gazzetta dello Sport. “Ecco perché l’Inter ha legittime ambizioni di fare un lungo cammino e arrivare sino alla finale di Colonia, in programma venerdì 21 agosto”.

(Gazzetta dello Sport)