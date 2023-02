Lukaku lontano dalla riconferma: “In quel caso l’Inter sul mercato prenderebbe…”

Il secondo capitolo della storia tra Romelu Lukaku e l'Inter è più in bilico che mai. Alle condizioni di oggi, infatti, considerando anche il rendimento del belga, è complicato pensare ad un rinnovo del prestito da parte dei nerazzurri. Che in questo caso, dovrebbero poi tornare sul mercato: "L’attaccante belga in questo momento è lontano da una possibile riconferma nella rosa - scrive il Corriere dello Sport, considerato che di fronte a quei costi l’Inter potrebbe tornare sul mercato per inseguire un nuovo attaccante a colpo sicuro.