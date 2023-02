Inter, per Lukaku svolta inaspettata: “Al momento il club è orientato a…”

"Non è questo il Lukaku che aveva in mente Inzaghi". Apre così il focus del Corriere dello Sport sul futuro di Romelu Lukaku , su cui l'Inter dovrà prendere una decisione nei prossimi mesi. Il club infatti dovrà valutare se rinnovare il prestito del belga oppure rimandarlo al Chelsea. E al momento, scrive il Corriere dello Sport, la scelta è quella di separarsi: "Men che meno la società, orientata a rimandare Big Rom al Chelsea a fine stagione dopo aver aspettato per quasi sei mesi - tra infortunio e ritorno a pieno regime - l’attaccante che solo due anni fa permetteva all’Inter di convolare allo scudetto.

Lontanissimi quei tempi, davanti agli occhi c’è solo la poca incisività attuale di un attaccante che - compreso il Mondiale - non segna da quasi quattro mesi. Perciò il ritorno al Chelsea in questo momento è alquanto probabile. Il belga non ha convinto, i numeri non sono affatto dalla sua parte e tutto questo condiziona inevitabilmente la valutazione della società. Per rinnovare il prestito di Lukaku, servono altre garanzie a oggi assenti. Dopo che l’Inter ha speso una ventina di milioni lordi per dare a Big Rom una seconda chance in maglia nerazzurra. Riflessioni assortite da posticipare ai prossimi mesi, ma finora non si sono create le premesse per un futuro insieme".