FCIN1908 / Inter, chiuso il caso Lukaku-Barella: zero multe. Le ultime su Gosens e Correa

Gli aggiornamenti dall'infermeria

Proseguono gli allenamenti in vista di Inter-Udinese. Per quanto riguarda Robin Gosens, sostituito lunedì sera per un affaticamento, l'obiettivo è provare a recuperare il giocatore per il match di sabato sera. Secondo quanto appreso da FCINTER1908, Robin si è allenato a parte anche oggi, avvertendo ancora un po' di fastidio. Per Joaquin Correa la strada del recupero non ha ancora tempistiche certe. Di altra natura è infatti il suo infortunio. L'argentino continua a lavorare a parte, ma il giorno del suo rientro non è ancora vicino.