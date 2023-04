Sky – De Vrij, dolore caviglia non del tutto passato: le ultimissime per Inter-Benfica

Ecco gli ultimissimi aggiornamenti su Stefan De Vrij in arrivo da Sky Sport in vista della sfida di stasera tra Inter e Benfica

Contro il Monza, Stefan de Vri j è stato costretto al cambio anzitempo per infortunio. Nello specifico, un problema alla caviglia che gli ha impedito di terminare il match. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti in arrivo da Sky Sport in vista della sfida di stasera tra Inter e Benfica.

Salvo sorprese, de Vrij sarà comunque in panchina nonostante ancora non sia al 100%. Dovrebbe stringere i denti ed essere a disposizione, ma non dovrebbe essere impiegato nemmeno a gara in corso se non in caso di piena emergenza.