Lukaku, missione Supercoppa: out contro il Verona, l’Inter ha un piano per lui

L'attaccante belga, non convocato per il match di questa sera, punta a essere a disposizione per il derby contro il Milan

Nell'elenco dei convocati dell'Inter per la gara di questa sera contro il Verona non c'è Romelu Lukaku : l'attaccante belga è tornato ad allenarsi in gruppo, ma di è preferito risparmiargli l'impegno odierno per consentirgli di allenarsi ulteriormente in vista del match di Supercoppa contro il Milan.

Tuttosport illustra il piano dei nerazzurri: "Missione Riad. Romelu Lukaku, dopo aver accusato una leggera infiammazione al tendine del ginocchio sinistro nella deludente mezzora finale giocata a Monza sabato scorso, oggi non sarà fra i convocati per la sfida contro il Verona. Simone Inzaghi, di comune accordo con il belga, lo staff medico e atletico, ha deciso di fargli svolgere in giornata un buon allenamento alla Pinetina e non portarlo al freddo in panchina questa sera. D'altra parte la prova di Monza ha confermato quanto il belga, non al top, non sia propriamente la carta migliore da giocare a gara in corso, dunque meglio lavorare sulla sua condizione e averlo "al meglio" per la Supercoppa di mercoledì.