FCIN1908 / Lukaku, Brozovic, Barella, Calhanoglu: ecco situazione e convocati

Simone Inzaghi ha anticipato ai microfoni di Inter TV la situazione in casa Inter per quanto riguarda i giocatori indisponibili. La concentrazione è tutta per la sfida in programma domani sera contro il Verona. "Andrà in campo la miglior squadra possibile: abbiamo degli acciacchi che stiamo monitorando ogni giorno, ma domani andrà in campo una squadra super competitiva", ha chiarito mister Inzaghi.