Lukaku, numeri impietosi a Monza: i motivi. L’Inter rinnoverà il prestito, ma…

Brusco passo indietro per il centravanti belga, che contro il Napoli aveva invece mostrato segnali incoraggianti

Fabio Alampi

Appoggi sbagliati, passaggi imprecisi, corse a vuoto, un senso costante di pesantezza e nessuna occasione degna di nota: la gara di Monza di Romelu Lukaku, entrato al 10' della ripresa al posto di Dzeko, è stata un vero e proprio incubo, un deciso passo indietro rispetto a quanto visto solamente pochi giorni fa contro il Napoli. Una prestazione sconcertante che ha lasciato senza parole anche tutta l'Inter, per cui rimane comunque al centro del progetto. Ma ora, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è il momento di dare segnali importanti: "Con 7 presenze in nerazzurro e due sole reti all'attivo, Inzaghi ha bisogno di capire tra quanto può puntare davvero su di lui nel prossimo futuro. I jolly in campionato sono forse già finiti, mentre nelle altre competizioni non ce n'è mai stato spazio. Lukaku tornerà a splendere, non ci sono dubbi, e nessuna difesa lo affronta illudendosi che quella vista a Monza sia la versione definitiva di questo 2023. Sarebbe sciocco. Finora, però, i dati inoppugnabili gridano al mondo che l'investimento del club non è stato ripagato in campo".

Numeri impietosi — "Analizzare Monza-Inter è un passaggio fondamentale per comprendere la reazione incredula dei tifosi durante la dolorosa trasferta dell'U-Power Stadium. Ingresso al 55' al posto di Edin Dzeko, per un totale di 35 minuti di gioco più cinque drammatici giri d'orologio di recupero. [...] Le sue giocate che non sono andate a buon fine sono state talmente tante e inanellate con continuità da non poterci credere. Degli otto passaggi tentati, solo la metà è andata a buon fine, ma spiccano soprattutto i palloni persi: addirittura 10, quasi tutti messaggi d'aiuto dei reparti più arretrati con la necessità di dar loro respiro durante la crescita dei brianzoli. E invece? Sponde sbagliate, palloni colpiti maldestramente e timidi tentativi di sprint svaniti ancor prima di provare a crederci".

Rinnovo del prestito certo, ma... — "La forma di Lukaku è ancora insufficiente. Non quanto il voto in pagella, ma l'idolo della folla nerazzurra è apparso appesantito, macchinoso e goffo, molto più di quanto visto nell'ultimo mese. Ora, di fatto, sorge spontaneo qualche dubbio sulle tempistiche di rientro a pieno regime. D'altronde il Mondiale del suo Belgio si è concluso dolorosamente lo scorso 27 novembre ed è passato quasi un mese e mezzo da quel giorno. Con tutte le cautele e precauzioni del caso per scongiurare ulteriori ricadute, è comprensibile attendersi di più. [...] Ben 22 milioni di euro. Per avere in rosa Romelu Lukaku per un anno, l'Inter sborserà in tutto 22 milioni, senza alcun diritto di riscatto e restituendo di fatto il calciatore al Chelsea a fine anno. Certo, pare scritto che il 29enne rimarrà a Milano senza passare da Londra ma, a quel punto, la proprietà dovrebbe spendere la stessa cifra per una seconda stagione, tra onerosità del trasferimento e stipendio al lordo. Tanti soldi, sicuramente troppi rispetto a quanto finora i nerazzurri hanno avuto in cambio dal volto dello scudetto del 2021".