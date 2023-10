Lukaku, sentenza durissima degli ex compagni. Le provocazioni di Mou non ci toccano più

Mourinho, in settimana, ha provato a proteggere Romelu minimizzando il peso del suo passaggio all'Inter. La sua Roma ha fatto l'unica partita che poteva fare. Non avendo ad oggi dimostrato di poter sfoggiare un gran gioco, ha tentato in tutti i modi di impedire all'Inter di fare il suo. Le provocazioni, i falli e il nervosismo facevano parte dello spartito mourinhiano. La verità è che le sue guerre non sono più le nostre. Romelu Lukaku è stato rimpiazzato non solo in campo ma anche in famiglia. Strade e scelte diverse. La partita di ieri ci dimostra che non è un dramma. Si sopravvive a tante cose, anche a questa. Il calcio, in fondo, è una cosa semplice.