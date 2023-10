Ziliani: “Ieri la Roma spettacolo imbarazzante, Mourinho dovrebbe spiegare a tutti perché…”

Non ha dubbi Paolo Ziliani in merito all'analisi di Inter-Roma . Tanta Inter , poca Roma . Scrive il giornalista sportivo commentando la prestazione dei nerazzurri contro i giallorossi: "In quanto all’Inter, ha ottenuto contro la Roma l’8^ vittoria su 10 partite e con 25 gol fatti e 5 subiti ha il migliore attacco e la migliore difesa del campionato. Oltre a ciò, anche se qui si entra nel campo della soggettività, ha la migliore rosa e il migliore impianto di gioco di tutta la Serie A. Ieri la Roma di Mourinho, essendo totalmente incapace di produrre gioco, ha tentato per tutta la partita di non far giocare a calcio l’Inter: ed è stato uno spettacolo imbarazzante se è vero che nel primo tempo ci sono state 12 conclusioni dell’Inter contro zero della Roma; Roma che in tutta la partita ha avuto una sola occasione da gol, un tiro di testa di Cristante, mentre l’Inter oltre al gol di Thuram ha colpito una traversa a portiere battuto e creato e sprecato almeno due chiare palle-gol. Le statistiche dicono che la Roma ha toccato in tutta la partita due soli palloni nell’area dell’Inter: una tragedia che non accadeva dai tempi di un match giocato nel gennaio 2016 contro la Juventus".

Le dichiarazioni di Mourinho

A Paolo Ziliani non sono piaciute per nulla le dichiarazioni rilasciate da Mourinho a fine match: "Fa davvero ridere, ma ridere per non piangere, sentire Mourinho dire a fine partita che “era più giusto il pari”, per non parlare di supercazzole come i lamenti per le “ammonizioni che sembravano scelte a Cristante e Paredes”. La Roma è la squadra col terzo monte ingaggi della Serie A, ha il peggiore gioco della Serie A e ha in panchina l’allenatore più pagato assieme ad Allegri. Mourinho dovrebbe cominciare a parlare di calcio e spiegare a tutti, tifosi giallorossi in testa, come mai quando la Roma scende in campo il calcio sparisce".