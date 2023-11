Sky – Antonello, contratto a tempo indeterminato con l’Inter: non serve il rinnovo. Per gli altri…

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che oltre al rinnovo di Marotta fino al 2027 , arriveranno di seguito anche quello di Piero Ausilio e quello del suo vice, Dario Baccin. Il club nerazzurro dunque sta per dare totale fiducia all'attuale management. E Skysport conferma che Zhang ha piena fiducia nei suoi collaboratori e per questo a tutti verrà rinnovato il contratto come è stato fatto con l'amministratore delegato.

Per quanto riguarda "Il Ceo Antonello ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e dunque non necessita di rinnovo. Zhang ha piena fiducia in blocco di tutto il top management nerazzurro", si legge in un tweet di Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a seguito dell'Inter.