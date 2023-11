Tutto il management dell'area sport dell'Inter rinnova. Come appreso da FCIN1908.it, non è stato prolungato solo il contratto dell'ad Beppe Marotta fino al 2027. Anche i rinnovi di Piero Ausilio e Dario Baccin infatti presto verranno formalizzati. Anche il loro accordo con il club nerazzurro durerà fino al 2027. È stato il presidente Steven Zhang in persona oggi in collegamento dalla Cina a confermare il prolungamento dei contratti dei tre dirigenti. Mancano solo gli annunci ufficiali.