Inter-Icardi, Marotta chiaro con Wanda. L’attaccante diventa un jolly importante. Era convinto…

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Il Psg per riscattare l’attaccante vuole uno sconto e inserire contropartite nell’affare per abbassare il cash da versare nelle casse nerazzurre (il riscatto è stato fissato a 70 milione un’estate fa). Come sottolinea Tuttosport, il fatto che il cartellino dell’argentino sia a bilancio a 1,8 milioni, dà a Marotta la massima libertà di movimento: “Certo è che Icardi non farà più parte dell’Inter: su questo Marotta è stato chiaro con Wanda Nara, fatto per nulla marginale se si considera che quando accettò (a forza) di andare a Parigi, Icardi era intimamente convinto di tornare ad Appiano dalla porta principale dopo l’anno di purgatorio dorato in Francia. Così non sarà. O meglio, se Icardi planerà su Milano, sarà soltanto di passaggio“.

Il quotidiano sottolinea un’altra cosa, ovvero che in caso di una possibile partenza di Lautaro, il club nerazzurro dovrà reperire dal mercato un sostituto all’altezza e Icardi può essere un jolly da sfruttare. “Anche per questo Marotta resta in surplace: attualmente troppe sono le variabili da analizzare, in primis (ovviamente) capire se i campionati ripartiranno. La Ligue 1 ha detto stop e, anche per questo, il Psg punta a uno sconto ma né Draxler, tanto meno Paredes sembrano contropartite in grado di accendere le fantasie di Antonio Conte“.