"All'interno del gruppo ci sono valori come appartenenza, cultura del lavoro che ogni giocatore deve avere. Non parlerei di titolari e riserve, direi titolari e co-titolari. L'allenatore sta decidendo molto bene, sta gestendo questo gruppo nel migliore dei modi. Rinnovo Inzaghi? Il fatto che lui gode della stima di tutto il mondo Inter per merito, ha conquistato questa situazione nel corso degli anni. Normale che da parte nostra vogliamo continuare cn lui, anche il modus operandi ci convince oltre i risultati. Anche qui vale la dinamica che vale per i giocatori, i primi 4 club della classifica sono guidati da allenatori in scadenza nel 2025. Noi come Inter affronteremo questa tematica nel momento giusto. È importante dire che Inzaghi gode della nostra fiducia, so che lui è contento di rimanere con noi e noi lo siamo. L'aspetto contrattuale rappresenta un complemento".