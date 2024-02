Una rete che ha coronato un’altra ottima prestazione da parte di Frattesi, che continua a lavorare a testa basta e a crescere giorno dopo giorno. Molto più di una semplice riserva di lusso, ma un vero e proprio titolare aggiunto.

“La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter”, ha raccontato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

I numeri confermano il rendimento da urlo che ha avuto l’ex Sassuolo da quando si è trasferito in nerazzurro, all’ombra della Madonnina.

Davide Frattesi ha una media realizzativa di un gol ogni 223,2 minuti, la seconda tra i centrocampista dell’Inter: davanti a lui solo Hakan Calhanoglu con 11 reti (di cui ben 9 su rigore) e una media di 222 minuti.

Anche in Champions League, salta all’occhio un dato particolare: il 24enne romano è il giocatore col più alto contributo in fase offensiva con un gol e tre assist, davanti a Sanchez, Lautaro, Arnautovic e Thuram, tutti a quota due con i primi tre autori di due reti mentre il francese con un gol e un assist all’attivo.

Frattesi continua a inviare messaggi al commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti in vista di Euro 2024. Il calciatore dell’Inter è, infatti, il centrocampista che ha fatto più gol in stagione con minor minutaggio, davanti ai vari Colpani, Pessina, Pellegrini, Bonaventura, Barella, Cristante e Locatelli.

Intanto è già scattato l’obbligo di riscatto per l’Inter, che verserà nelle casse del Sassuolo ulteriori 27 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, in aggiunta ai 6 milioni già pagati per strappare il giocatore in prestito oneroso, ma già ammortizzati dalla cessione ai neroverdi di Mulattieri. L’accordo con il club emiliano prevede altri 5 milioni di euro di bonus, di cui quattro legati alle presenze e uno alla vittoria dello scudetto, oltre ad una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908.IT, le condizioni che hanno fatto scattare il passaggio a titolo definitivo di Frattesi all’Inter erano legate a un determinato numero di presenze che il calciatore della Nazionale ha già raggiunto.

Un vero e proprio uomo in più per Inzaghi e per l’Inter, che si gode Frattesi in un percorso insieme che è solo all’inizio.

