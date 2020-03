Martinez Quarta, l’Inter prepara l’offensiva. Zanetti può essere decisivo: le cifre dell’affare

Non solo Kumbulla e Vertonghen, l’Inter monitora la situazione anche di un altro difensore: Lucas Martinez Quarta del River Plate. Il vicepresidente nerazzurro Zanetti ha parlato in termini molto positivi del giocatore e in estate l’Inter potrebbe muoversi per anticipare la concorrenza.

“Abile a tenere alta la linea di difesa e con uno spiccato senso della posizione, il centrale che a maggio compirà 24 anni potrebbe essere uno dei nuovi volti ad Appiano Gentile per la prossima stagione. In Argentina stimano il suo cartellino intorno ai 22 milioni di euro, ma la sensazione è che, soprattutto vista la pesante svalutazione della moneta locale, l’affare si possa chiudere a 15”, spiega Tuttosport.