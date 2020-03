Mercato Inter, Vertonghen può essere il classico colpo alla Marotta. E c’è lo zampino di Lukaku

L’Inter guarda sempre con grande attenzione il mercato degli svincolati. Uno degli affari che sembrano essere già definiti è quello di Chong dello United, ma potrebbe non essere l’unico.

“Restando in tema svincolati, almeno finché non rinnoverà con il Tottenham, bisognerà fare molta attenzione a Jan Vertonghen che – anche grazie all’intercessione di Romelu Lukaku, suo compagno in Nazionale – potrebbe essere il classico rinforzo a zero per la difesa (parallelamente l’Inter lavora con il Toro per Armando Izzo, specialista qualificato per la difesa a tre). Tra l’altro, nei piani originali di Marotta c’era pure quello di acquistare Eriksen a scadenza di contratto. Poi le strade del mercato hanno costretto l’amministratore delegato a fare altre scelte essendo impossibile riuscire ad arrivare ad Arturo Vidal, la prima scelta di Antonio Conte per il centrocampo. Venti milioni comunque ben spesi, quelli per il danese, considerato che in estate si sarebbe potuta scatenare un’asta al rialzo a cui l’Inter non avrebbe potuto partecipare”, rivela Tuttosport.