Materazzi: “Skriniar? Fortissimo, non il migliore. Al suo posto sarei rimasto all’Inter”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, in un'intervista concessa a Canal + ha parlato della scelta di Milan Skriniar di non rinnovare il contratto in scadenza con i nerazzurri e di accettare la proposta del Paris Saint-Germain: "È un difensore fortissimo, ma non il migliore. Quando si applica, diventa forte in un contesto collettivo. Non bisogna dimenticare che quando è arrivato Skriniar ha giocato bene, ha lavorato e ha avuto il merito di far cambiare idea a Conte. Il primo anno con Conte non giocava, poteva andarsene. Migliorò molto, è diventato indispensabile e capitano dell'Inter.