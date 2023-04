Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’Inter, è la più debole”

Noel Gallagher, cantante ed ex membro degli Oasis, nonchè grande tifoso del Manchester City, è intervenuto dagli studi di Sky Sport in vista del lancio del suo ultimo album.

Alla domanda su quale squadra italiana preferirebbe eventualmente affrontare in finale di Champions League, la rockstar inglese non a dubbi: "L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta giocando bene. Il Napoli è più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici, creano sempre un'atmosfera incredibile. Se proprio devo scegliere direi Inter, non sono molto bravi".