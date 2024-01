Sky – Mercato Inter: Sensi, arrivato ok dalla Federazione. Taremi, tappa burocrazia

"Si sta sbloccando il passaggio di Sensi al Leicester, c'è l'ok della federazione inglese per il trasferimento in Inghilterra del giocatore. Per Taremi si sta sistemando la parte burocratica del suo passaggio all'Inter e dopo la Coppa d'Asia verrà formalizzata la chiusura dell'operazione".

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha fatto il punto sulle trattative nerazzurre e si è soffermato sul centrocampista italiano in procinto di passare alla squadra guidata da Maresca e che gioca in Championship. Di oggi le notizie su un nuovo incontro degli intermediari dell'operazione Taremi - attaccante del Porto in scadenza a giugno - con i dirigenti dell'Inter. Si limano i dettagli per il suo approdo a Milano in estate.