Tra infortunio e mercato: Inter in prima fila per Mertens. CdS: “Dries sa che i nerazzurri…”

Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di un possibile futuro all’Inter per Dries Mertens . Come sottolinea il Corriere dello Sport, il belga “da sei giorni (oggi) ha acquisito il diritto di poter trattare per qualsiasi club a parametro zero, considerando che il suo contratto con il club azzurro scadrà il 30 giugno e di rinnovo non se ne parla ancora, e dunque in assenza di un accordo con De Laurentiis può essere considerato una mina vagante. Un’occasione. Un’occasione che anche l’Inter ha valutato e sta valutando con grande attenzione”.

uò farlo, ne ha tutto il diritto considerando che per il momento non è arrivato il rinnovo con il Napoli e il giocatore, dal 1° gennaio, tratta il suo futuro da proprietario del cartellino: può parlare con Dries; può confezionargli una proposta; può stuzzicare le sue voglie e il suo entusiasmo. Identico discorso per il Borussia Dortmund, altro club interessato e in prima linea, e per i cinesi di Shanghai (ormai tagliati fuori dall’introduzione del salary cap di 3 milioni di euro di ingaggio a stagione).

Dries, però, non ha ancora deciso nulla: sa dell’Inter e sa del Borussia, ovviamente, ma allo stesso tempo è anche consapevole che il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante per trattenerlo: il medesimo ingaggio attuale, e dunque 4,2 milioni a stagione, fino al 2022 (con bonus alla firma). Mertens, che compirà 33 anni il 6 maggio, dal canto suo aspira a un triennale, però al cospetto di una serie di garanzie tecniche per il futuro potrebbe anche accettare un biennale . Ovvero: vorrebbe ancora competere ad alti livelli in Italia e in Europa”, chiosa il CorSport.

– Il club nerazzurro è in prima fila e osserva l’evoluzione della trattativa tra il giocatore e il Napoli. “P