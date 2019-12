Sky – Mertens dice no al Dortmund: l’Inter ci pensa, ma c’è un ostacolo

Dries Mertens dice no al Borussia Dortmund. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante belga – in scadenza con il Napoli il 30 giugno 2020 – ha rifiutato la proposta del club teutonico, pronto a prenderlo a gennaio.

Il belga è da alcune settimane nel mirino dell’Inter, che vorrebbe approfittare della scadenza dell’accordo con i partenopei per prenderlo a parametro zero. Il club nerazzurro deve, però, fare i conti con la volontà di Mertens di indossare in Italia solo la maglia del Napoli, che intanto sta provando a convincerlo a rinnovare con una proposta di contratto biennale fatta recapitare dal presidente De Laurentiis all’entourage del calciatore.