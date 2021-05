Messaggero: “Conte pazzo di Milinkovic. Marotta, offerta pronta: chiamato l’agente”

L'indiscrezione riportata dal quotidiano romano: l'Inter sarebbe pronta all'assalto al centrocampista serbo

Quale futuro per Sergej Milinkovic-Savic? Il gioiello della Lazio è sempre stato al centro delle voci di mercato, ma non ha mai lasciato la squadra biancocelesti anche a causa dell'elevatissima richiesta da parte di Lotito. Ma quest'estate, scrive il Messaggero, potrebbe essere quella giusta: "Il suo sogno resta quello di giocare un giorno nel Real, ma Lotito chiede la luna. Non scenderà sotto i cento milioni per cedere la sua stella. Il pericolo più serio però ora arriva dall’Inter scudettata. Conte è pazzo del serbo e lo ha chiesto come regalo per la prossima annata. Così l’ad Marotta ha riavviato i contanti con l’agente Kezman e avrebbe pronta un’offerta da 80 milioni dei 250 in arrivo dagli Usa. Chissà se Lotito riuscirà ancora a fare resistenza: lo sbarco di Mourinho sull’altra sponda, adesso gli mette ulteriore pressione dalla piazza".