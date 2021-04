Mediaset – Inter, Conte chiede Milinkovic. “Può arrivare grazie a questa cessione top in mezzo”

E' Sergej Milinkovic-Savic, secondo Mediaset, la richiesta di Antonio Conte per migliorare l'Inter della prossima stagione

"Bisognerà attendere ovviamente l'incontro che Conte, Ausilio e Marotta avranno con Steven Zhang al termine della stagione, o comunque a scudetto acquisito, dopo l'arrivo del presidente in Italia. Ma l'allenatore sembra avere già le idee chiare su come rinforzare la sua Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Pressing su Mediaset, infatti, sarebbero due i nomi caldi sull'agenda del tecnico.