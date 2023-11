Milito: “Lautaro top player. Lo conosco da quando era bambino e si capiva che…”

Diego Milito parla di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. Ecco il pensiero a DAZN dell’eroe del Triplete sul Toro: “Lautaro? L’abbiamo visto tutti, stiamo parlando senz’altro di un top player. È ancora giovane e ha tanto da dare, ha dimostrato il suo valore e non avevo dubbi che arrivasse a questi livelli. Lo conosco da quando era bambino, ho fatto con lui la crescita al Racing, mi ha sostituito. Lo conosco molto bene e mi fa molto piacere vederlo a questi livelli. Si capiva subito che era diverso, aveva già questa maturità di chiedere, ascoltare, rimanere dopo l’allenamento… Faceva cose non normali per quell’età”, le sue parole.