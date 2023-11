Romano: “Mkhitaryan-Inter, due opzioni per prolungare. Poi altri tre rinnovi”

Il rinnovo di capitan Lautaro Martinez, ma non soltanto: l’Inter pianifica presente e futuro. Come ribadito anche da Fabrizio Romano su SOS Fanta, il prolungamento dell'argentino "è diventato tema centrale da settimane. Con il Toro i colloqui proseguono, serve pazienza e equilibrio ma di certo l’intenzione di tutti porta nella stessa direzione così come per Dimarco", si legge. Ma non sono gli unici prolungamenti a cui stanno lavorando i dirigenti: ecco quanto evidenziato dall'esperto di mercato internazionale.