Moretto: “Inter, tutto sui rinnovi: dalla priorità Mkhitaryan a Dumfries, Dimarco e Lautaro”

Quelli di Lautaro e Dimarco sono scadono nel 2026 e quindi a livello di scadenza non sono prioritari. Sono dunque in cima alla lista per gratitudine, per riconoscenza, per l’importanza dei due giocatori. I dialoghi per entrambi sono in corso, non accordi chiusi comunque, ma ben avviati. La situazione di Dimarco è più avanti ecco.